Счастливое детство: Кудрявцева показала танцующую дочь в гороховом костюме

Лера Кудрявцева выбрала в этом году для отпуска пансионат в Адлере. На отдых ведущая отправилась вместе со своей годовалой дочкой Машенькой.

Погода на черноморском побережье в это время стоит уже чудесная и звезда с наследницей в полной мере наслаждается отдыхом, прогуливаясь, купаясь, загорая и посещая местные заведения.

Как оказалось, наследница журналистки – большая любительница танцев. Услышав музыку, она не может сдержаться и тут же пускается в пляс. Так на ужине в ресторане отеля Маша стала двигаться в ритм инструментальной мелодии, звучащей в зале, прямо сидя за столом. Этим поступком она немало рассмешила свою маму.

И вот новый эпизод из жизни маленькой любительницы хореографии, который обнародовала ведущая «Секрета на миллион». В личном блоге Лера показала видео, на котором девочка, примерив стильный брючный костюмчик в горох, активно отплясывает под детские мелодии прямо на площади возле фонтана. Судя по всему, танцы продолжались довольно долго. В итоге малышка утомилась и плюхнулась прямо на мрамор отдыхать.