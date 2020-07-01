«Он не бабник»: продюсер рассказала о романах Гарика Харламова со Светиковой и Серябкиной

Музыкальный продюсер Олеся Сазыкина, которая работала с шоуменом Гариком Харламовым в 2003 году, рассказала о его прошлых романах. По ее словам, он человек избирательный. С первой попавшейся дамой в постель не прыгнет.

«Он не бабник. Около 9 лет Гарик прожил с певицей Светланой Светиковой. На тот момент Света была более известна, чем он, пела в мюзикле «Нотр-Дам де Пари». После расставания с ней Гарик начал флиртовать с Ольгой Серябкиной из группы «Серебро».

Олеся Сазыкина

Как отметила Сазыкина, Харламов большой любитель алкоголя. Мимо рюмки редко мог пройти в прошлые годы. Еще одна его страсть – травка. Он любил покурить запрещенные вещества. Также, как утверждает Сазыкина, Харламов часто летал в Сочи в казино и оставлял там немалые суммы. Он – страшный игроман, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что брак Гарика Харламова и его супруги актрисы Кристины Асмус дал трещину после восьми лет отношений. Как отметила Сазыкина, с женой он расстался на доброй ноте. Ради общей дочки звезды продолжают общаться.