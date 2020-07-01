«Как на дедушку Никиту похож!»: Надежда Михалкова показала изменившегося племянника

Надежда Михалкова приятно провела время со своими знаменитыми родственниками. Некоторыми мгновениями она поделилась в личном блоге. Наибольший резонанс среди почитателей ее таланта вызвало обнародованное в Instagram фото ее племянника Андрея Бакова, сына старшей сестры Анны Михалковой.

Еще недавно парень носил короткую стрижку, а после самоизоляции он отрастил волосы и предстал в новом образе. Из-за этих изменений внук Никиты Сергеевича стал сильно напоминать своего родственника в период его работы над фильмами «Свой среди чужих, чужой среди своих», а также «Жестокий романс».

«Как на дедушку Никиту похож Андрей! Копия», «Это так удивительно… Внук Михалкова, а как будто сын», «Одно лицо с Михалковым», — написали фоллловеры.

Отметим, что у Андрея Бакова есть еще родной брат Сергей и сестра Лида. Но они унаследовали внешность своего отца бизнесмена Альберта Бакова, мужа Анны Михалковой.