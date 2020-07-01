«Просил персональный вагон»: устроитель гастролей рассказала о невыносимом характере Харламова

Устроитель гастролей Наталья Субботина рассказала о невыносимом характере юмориста Гарика Харламова. По ее мнению, именно эти обстоятельства могли привести к тому, что актриса и его супруга Кристина Асмус решила с ним расстаться.

Как отметила Субботина, Харламов — непредсказуемый и очень сложный человек. К примеру, ее он сильно подставил с корпоративом в прошлом году. Бизнесмен из Краснодарского края захотел видеть на своем дне рождения Харламова. Юморист дал добро. По словам Субботиной, она сняла для звезды гостиницу за 35 тысяч рублей в сутки. Выплатила всю причитающуюся сумму за концерт.

Однако дальше начались «выкрутасы» Харламова. Он заявил, что не поедет без своего друга юмориста Тимура Батрутдинова. Потом сообщил, что у него авиафобия.

«За сутки до отхода поезда он заявил, что ему нужен прицепной персональный вагон. Хорошо, что вагон не прицепляла, иначе еще бы и тут попала!» Наталья Субботина

В итоге за сорок минут до отхода поезда Харламов сообщил, что никуда не поедет. Сказал, что сидит с ребенком дома, а его жена уехала. К его чести часть потерь устроителю праздника он позже вернул, но все равно она «попала» на солидную сумму. Бизнесмен в итоге обвинил ее, что она сорвала ему корпоратив, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Гарик Харламов и Кристина Асмус решили расстаться после восьми лет брака. У них есть совместная дочь, которая после развода будет жить с мамой.