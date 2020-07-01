Лорак – 1,5 млн, Бородина – 700 тысяч: журналисты узнали сколько звезды платят за обучение отпрысков

И это цена всего за один год.

Корреспонденты КП выяснили, сколько платят звезды за образование своих отпрысков в престижных школах и гимназиях. Относительно недорого обходится обучение внуков Надежды Бабкиной, детей Анны Банщиковой, Гарика Мартиросяна, Михаила Галустяна и Ксении Бородиной, которые числятся в гимназии им. Е. М. Примакова.

Главная фишка школы – билингвальная система, благодаря которой школьники свободно владеют иностранными языками. С детьми занимаются зарубежные преподаватели. Родители платят в год 700 тыс. руб.

1 млн. 422 тыс. за год обучения своих наследников в Ломоносовской школе отдают Екатерина Климова, Владимир Соловьев, Анна Седокова, Михаил Пореченков. Учебное заведение отличается усиленной охраной и малым количеством детей в классах.

Александр Ревва, Ани Лорак, Зара и певица Слава платят Павловской гимназии в год еще больше – 1 млн. 475 тыс. руб. При этом школа практикует обязательный аванс в 205 тыс. руб. в начале обучения.

Ранее мы писали о Дмитрии Шепелеве, который тоже решил не скупиться на обучение своего сына от Жанны Фриске Платона. Малыш уже окончил предшколу, а осенью отправится в первый класс элитной школы в центре Москвы. Цена вопроса – 1 млн. 400 тыс. рублей.