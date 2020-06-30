«Держался супермолодцом»: продюсер Comedy Club рассекретил переживания Харламова об Асмус

Продюсер Comedy Club Артур Джанибекян рассекретил переживания Харламова об Асмус. В конце июня обе стороны объявили о разводе после 8 лет брака. Для многих поклонников пары подобный поворот стал полной неожиданностью — они и представить не могли, что в семье комедианта и актрисы не все гладко. Сейчас многие все еще гадают, что могло стать причиной разлада.

В публичной плоскости и Асмус, и Харламов умудряются бодриться: Кристина шутит, обзывая себя «разведенкой», а Гарик активно спонсирует свою аудиториями мемами собственного производства. Однако за внешним спокойствием скрывается боль. Джанибекян в интервью с Софико Шеварнадзе высказал мысль о том, что Харламов, будучи востребованным артистом, должен был морально подготовиться к возможному обсуждению его личной жизни не только в позитивном ключе. Гарику действительно было очень больно из-за троллинга, который сначала был связан с фильмом «Текст», а впоследствии и с расставанием.

«Гарик — мой близкий друг, я не буду рассказывать все детали, потому что слишком много знаю. Но держался он супермолодцом, и я очень сильно приветствую Гарика во всех смыслах этого слова, и считаю, что, ну да, это одна часть и одно проявление этого информативного общества», — подметил он в «Яндекс.Эфире».

Поддержать любимца стараются и поклонники – практически под каждым постом люди оставляют для Харламова позитивные пожелания, а также признаются ему в любви.