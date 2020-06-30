Соседов назвал абсурдными жалобы Ротару на потерянные миллионы

Музыкальный критик уверен, что знаменитая «хуторянка» заработала на несколько жизней вперед.

Музыкальный критик Сергей Соседов возмутился жалобами Софии Ротару, потерявшей из-за пандемии коронавируса минимум 42 миллиона рублей. Границы закрыты, выступления отменены, и знаменитая «хуторянка» вынуждена нести убытки — нужно кормить коллектив.

«Просто абсурд, — возмущен Сергей Соседов. — Многие остались без работы, без средств к существованию и обсуждать, что долларовая мультимиллионерша Ротару потеряла какие-то миллионы, — смешно».

О проблемах в это непростое время заявляют многие российские звезды. Виктория Боня, которая критиковала выплату МРОТ со стороны государства, отправилась за его получением. В данном списке была не она одна.

Что касается Ротару, то, по мнению Соседова, ей должно быть стыдно просить помощи у государства. Ее концерты принесли денег на несколько жизней вперед.

По словам концертного директора певицы Сергея Лаврова, за выступление артистки готовы платить около ста тысяч долларов.

«Она уже не стоит таких денег. 60–80 тысяч долларов – да. Но даже это много… У молодежи другие кумиры, но никак не Ротару или Пугачева», — цитирует слова критика «Собеседник».

Все заявления о финансовых потерях Ротару ни что иное, как попытки привлечь внимание к творчеству исполнительницы, считает Соседов. Подогреть интерес, чтобы о певице не забыли, пишет сайт OA.