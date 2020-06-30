«Напои меня зелием своим»: Кузьмин поделился фото с банкой рассола времен романа с Пугачевой

Музыкант Владимир Кузьмин в Instagram поделился архивным снимком, который был сделан, судя по всему, в восьмидесятых годах прошлого века, когда у него был бурный роман с певицей Аллой Пугачевой. На кадре совсем еще юный певец с банкой рассола, в которой видны помидоры.

Владимир Кузьмин предложил своим подписчикам самим подписать снимок. В ответ посыпались забавные комментарии: «Напои меня зелием своим», «Симона передала? Когда приезжала?» «Утро. Советский Союз. Спасительный рассол», «А Алла Пугачева спит в соседней комнате?»

Отметим, что одну из самых забавных историй времен романа Пугачевой и Кузьмина много лет назад рассказывал близкий друг Примадонны — композитор Игорь Николаев.

Однажды он проснулся в квартире Пугачевой с жуткого похмелья. Композитор пошел в соседнюю комнату и увидел мирно спящих после веселой ночи певицу и Владимира Кузьмина. В этот момент он воскликнул: «О! Две звезды!» Николаев пошел в соседнюю комнату и написал нетленку «Две звезды». Композиция в 1986 году, исполненная Кузьминым и Пугачевой, покорила всех жителей СССР.