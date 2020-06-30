Цирк Дю Солей находится в катастрофическом положении из-за коронавируса

У всемирно известного Цирка Дю Солей большие проблемы. Эпидемия коронавируса очень сильно ударила по организации, вынудив руководство цирка пойти на жесткие, но необходимые меры. Из-за пандемии из цирка уволили порядка 3500 сотрудников, но даже этих мер может не хватить.

Как объяснил директор Cirque du Soleil Дэниел Ламарр, в последние 36 лет цирк был успешным и прибыльным местом, но CoViD-19 опустил его доходы до нуля, а все шоу пришлось отменить.

В результате вскоре цирк получит своеобразную перезагрузку, руководство предприятия планирует потратить более 300 миллионов долларов на реструктуризацию, 15 из которых пойдут на поддержку сотрудников в это непростое время.

Стоит отметить, что 3500 уволенных составляли порядка 90% от всего персонала цирка. Но не все так плохо: после проведения реструктуризации всех планируют вновь нанять. Правда, неизвестно, как много времени это займет.