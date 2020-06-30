Новый член семьи: Григорий Лепс показал своего питомца

Популярный российский исполнитель Григорий Лепс поделился радостью — у него в семье пополнение. Дома у артиста появилась собака, щенок породы веймаранер.

Новый питомец пришелся по душе исполнителю, да и знаменитость явно нравится четвероногому. Собакен с удовольствием сидит на руках у Григория Лепса и, судя по его настрою, не планирует возвращаться на землю.

Данная порода является охотничьей, но увлекается ли исполнитель охотой, неизвестно. Питомец получил имя Джони, отметил артист.

Подписчики спешат поздравить кумира с приобретением и даже отмечают, что между хозяином и питомцем есть сходство, пишет сайт Актуальные новости

«А вы похожи друг на друга!» − написала одна из поклонниц. «Знаете, у вас одинаково добрые глаза», − восхитилась другая подписчица. «Два красавца. Крепкой вам дружбы», − желают фанаты.

Ранее певец и продюсер Григорий Лепс призвал артистов не жаловаться на «нелегкое положение», посоветовал работать и предложил свою безвозмездную помощь, пишет сайт argumenti.ru.