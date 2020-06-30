Максим Галкин в стильном красном пиджаке и «рваных» джинсах станцевал перед съемками

Телеведущий и юморист полюбовался на себя, сделав селфи.

Пятый супруг Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой юморист и телеведущий Максим Галкин в stories Instagram сообщил, что полностью готов к предстоящим съемкам. Правда, он не уточнил, какой именно программы.

«Ну что. К съемкам готов!» — заметил он и сделал селфи на память.

Отметим, что на съемки Максим Галкин пришел в стильном красном пиджаке и «рваных» джинсах. Кроме того, на нем можно увидеть симпатичную белую футболку.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева через год будут отмечать важную дату — двадцатилетие со дня знакомства. В далеком 2001 году на фестивале «Славянский базар» они впервые встретились. Познакомил Пугачеву и Галкина поп-король отечественной эстрады, а на тот момент и супруг Примадонны, Филипп Киркоров.

В 2005 году Пугачева и Киркоров расстались. Еще через несколько лет стало известно, что Примадонна снова не одинока. В 2013 году у Галкина и Пугачевой на свет появились близнецы Лиза и Гарри. Сейчас все семейство проживает в деревне Грязь в Подмосковье.