«Нюся, любил, люблю и буду любить!»: Толмацкий нежно поздравил молодую жену с днем рождения

60-летний продюсер Александр Толмацкий в Instagram чувственно поздравил свою вторую жену Анну с днем рождения. Ей исполнилось 37 лет.

«Кто-то сказал, что любовь живет три года. Врут! Нюся, любил, люблю и буду любить! С днем рождения!»

Александр Толмацкий

Отметим, что Анна Толмацкая окончила в свое время институт физкультуры. Она руководила балетом в клубе Александра Толмацкого «Инфинити». Анна – профессиональная танцовщица. Продюсеру она подарила двух детей. Дочери Анфисе сейчас 11 лет, а сыну Федору – 14.

Добавим, что первой супругой Александра Толмацкого была лаборант в Институте гематологии Ирина. Именно она подарила ему сына Кирилла, которого вся страна знает как рэпера Децла. Он, как известно, ушел из жизни чуть больше года назад. У сына и отца были очень напряженные отношения. Последние 15 лет они не общались.

Кстати, у Толмацкого очень непростые отношения и с внуком Антонием. Как считает продюсер, мать ребенка настраивает внука против него и не хочет, чтобы они виделись.