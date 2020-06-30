Сын-красавец Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой защитил режиссерскую дипломную работу

Певица Наталья Сенчукова в Instagram поздравила своего наследника 21-летнего сына Василия с успешной защитой режиссерской дипломной работы.

«Ура! Наш сын Вася защитил свою режиссерскую дипломную работу! Как быстро летит время! Впереди – магистратура». Наталья Сенчукова

В комментариях многие пользователи отметили, что сын музыкантов очень красив собой. «Какой красивый парень!» «Сын у вас просто мачо. Очень симпатичный. Наверное, так же к себе располагает, как и его родители», «Мне одной показалось, что он очень похож на Максима Галкина», «Ему в кино надо сниматься!», «Поздравляю! Ура! Дорогу молодым! Удачи и творческих успехов! Вам как родителям надо ставить не пять баллов, а все десять», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Василий Рыбин учится во МГИКЕ на режиссера театральных представлений. Кстати, у молодого человека есть девушка. Вместе с ней он не так давно приходил на программу «Звезды сошлись» на канале НТВ. Гости студии отмечали, что они прекрасная пара.