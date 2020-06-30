«Это грех большой!»: Гузеева отчитала невесту за неудачный сюрприз с разбросанными пирожными

В очередной программе «Давай поженимся!» на Первом канале 25-летняя невеста Кристина устроила нестандартный сюрприз 32-летнему жениху Дмитрию. Девушка предложила «выпустить пар», переодевшись в защитный костюм, швыряя друг в друга торты и пирожные.

Мужчина сделал все, о чем просила его потенциальная будущая жена, однако по его внешнему виду было очевидно, что он откровенно смущен. Лариса Гузеева и вовсе с ужасом взирала на происходящее, периодически закатывая глаза. А после того, как участники шоу перестали кидать друг в друга десерты, высказала все, что думает по этому поводу.

«Честно, я не голодала в своей жизни ни одного дня, я рано стала работать и зарабатывать очень хорошо. В 23 года я в месяц получала столько, сколько мои родители вместе взятые за год. Но это грех большой! Хлеб, вот это все… Ну как? Это же чей-то труд! Я ничего не понимаю… И это при том, что я не ханжа», — возмутилась телезвезда.

Похоже, что жених тоже не впечатлился сюрпризом и в финале шоу выбрал другую невесту.