Определилась с будущим: Медведева рассказала, чем будет заниматься после окончания спортивной карьеры

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что после окончания профессиональной карьеры станет тренером. Фигуристка сейчас помогает двум юным фигуристкам в канадском Торонто, где проживает.

«Я помогаю двум юным спортсменкам в Торонто и рассказываю им о здоровье. Это очень здорово. Возможно, этим будет трудно заниматься всю жизнь, но после завершения карьеры я бы хотела стать тренером». Евгения Медведева

Как отметила Медведева, у нее есть любимые фигуристки. Одной из таких является трехкратная чемпионка мира японка Мао Асада. По словам фигуристки, девушкой из страны восходящего солнца остается только восхищаться. Многие, как она думает, уважительно отзываются об этой спортсменке, сообщает портал smart-flash.jp.

Напомним, что Медведева два года назад уехала в Канаду, где тренируется под руководством местного наставника Брайана Орсера. Она ушла от своей первой наставницы Этери Тутберидзе.