В Москве, выпав с 11 этажа, погиб актер и хореограф Максим Парфенов

Рано утром 30 июня в Москве произошла трагедия: с 11 этажа высотного дома по улице 2-й Пугачевской выпал актер и хореограф Максим Парфенов. Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть 40-летнего мужчины.

Как сообщили «Комсомольской правде» в правоохранительных органах, артист выпал из окна своей квартиры. В настоящее время полиция проверяет обстоятельства произошедшего, в том числе отправлены на экспертизу лекарственные средства, найденные дома у погибшего.

Близкие отзываются о Парфенове как о счастливом семьянине, который хорошо заботился о своих жене и ребенке. У Максима был свой бизнес по организации мероприятий. Из-за карантина работы стало меньше, но Максим не сидел без дела и продолжал содержать семью. Смерть артиста стала для его знакомых полной неожиданностью.

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Известно, что Парфенов был солистом балета Государственного академического ансамбля народного танца под руководством Игоря Моисеева, работал хореографом и преподавал современные танцы. Мужчина играл в театре, снимался в рекламе и кино, дружил с Александром Реввой. У него были роли в сериале «Интуиция» и проекте «Герои сказок Walt Disney в России».

Прощание с актером пройдет в четверг, 2 июля.