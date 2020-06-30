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Звездный гость

«К сожалению, информации пока нет»: Анита Цой подхватила коронавирус

Певицу госпитализировали в одну из больниц Москвы.

«К сожалению, информации пока нет»: Анита Цой подхватила коронавирус
Анита Цой. Фото: Веленгурин Владимир / Архив "КП"

Во вторник, 30 июня, известная российская певица Анита Цой  была госпитализирована в одну из клиник столицы России. Причиной стал коронавирус — звезда не смогла уберечься от опасной болезни. Артистке уже поставили диагноз CoViD-19, об этом сообщила ее пресс-секретарь Анна Кружель. Угрожает ли коронавирус жизни певицы и в каком она находится состоянии, пока неизвестно.

Пресс-секретарь также отметила, что с самого начала пандемии Цой находилась в режиме самоизоляции, так что непонятно, как вирус смог до нее добраться.

Журналистам портала Teleprogramma.pro удалось связаться с представителем звезды и выяснить подробности о ее самочувствии.

«Благодарю за внимание и беспокойство за здоровье артиста. К сожалению, информации пока нет. Ждем. Мы обязательно будем держать вас в курсе событий», — рассказала Анна Кружель.

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