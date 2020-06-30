«К сожалению, информации пока нет»: Анита Цой подхватила коронавирус

Во вторник, 30 июня, известная российская певица Анита Цой была госпитализирована в одну из клиник столицы России. Причиной стал коронавирус — звезда не смогла уберечься от опасной болезни. Артистке уже поставили диагноз CoViD-19, об этом сообщила ее пресс-секретарь Анна Кружель. Угрожает ли коронавирус жизни певицы и в каком она находится состоянии, пока неизвестно.

Пресс-секретарь также отметила, что с самого начала пандемии Цой находилась в режиме самоизоляции, так что непонятно, как вирус смог до нее добраться.

Журналистам портала Teleprogramma.pro удалось связаться с представителем звезды и выяснить подробности о ее самочувствии.