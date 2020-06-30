«Обожаю!»: Анастасия Стоцкая передала всю гамму чувств к Филиппу Киркорову на совместном фото

Певица и актриса Анастасия Стоцкая в Instagram разместила очень нежный совместный кадр с поп-королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым. На снимке звезды нежно прижались друг к другу.

«Вчера прошел, как всегда прекрасный праздник — день рождения Мартина Киркорова. Детки в восторге! А я наконец-то снова могу обнять дорогого любимого Филиппа Киркорова. Обожаю!»

Анастасия Стоцкая

Отметим, что Мартину Киркорову 29 июня исполнилось восемь лет. Он был рожден от суррогатной матери. Стоцкая пришла на день рождения со своими наследниками. Ранее, как известно, Киркоров помогал Стоцкой стать известной. Как рассказывала Стоцкая, она многим обязана поп-королю.

Кстати, сын Стоцкой от бизнесмена Сергея Абгаряна очень сильно похож на Филиппа Киркорова. Многие поклонники звезд считают, что ребенка она родила именно от музыканта. Впрочем, сама Стоцкая только смеется над этими слухами. По ее словам, у нее любовь с супругом, а Киркоров — всего лишь ее близкий друг.