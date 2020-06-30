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Хромченко обрушилась на участника «Модного приговора», отказавшегося спать с женой

Мужчина охладел к супруге после рождения особенного ребенка.

Хромченко обрушилась на участника «Модного приговора», отказавшегося спать с женой
Эвелина Хромченко. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Эвелина Хромченко часто во время телеэфиров «Модного приговора» на Первом канале поддерживает женщин, убеждая их быть более решительными и помогая побороть комплексы. Часто виноваты в них мужчины, находящиеся рядом.

На записи очередного шоу, которое выйдет 2 июля, ведущая не удержалась и стала яростно заступаться за героиню передачи Екатерину Демину. В студию ее привела дочь Виктория, которая боится, что маму бросит муж. После рождения ребенка с ДЦП женщина полностью погрузилась в заботы о нем, а супруг при этом перестал обращать на жену внимание и даже перелег на отдельную кровать.

Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал. Фото
Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Екатерина настолько устала от своей семейной жизни, что даже стала думать о возможном разводе с облегчением. Хромченко уверена, что мужчина ведет себя неправильно и не постеснялась все ему высказать в лицо. Удивительно, но равнодушный супруг после этого признал, что вел себя по свински.

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