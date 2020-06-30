Юлия Пересильд запечатлела на отдыхе прыжок дочерей от Алексея Учителя с мостика в водоем

Актриса Юлия Пересильд в Instagram разместила серию красивых и нежных кадров со своими дочками от режиссера Алексея Учителя. Звезда провела с ними свой выходной день. На одном из снимков дочки Пересильд с мостика прыгнули в водоем. Снимок получился очень красивым и завораживающим.

«День с детьми. Понедельник, выходной и сразу к моим девчонкам. Была трудная неделя и физически, и эмоционально, но эти крошки дарят мне столько любви. Уже гоню обратно в Москву, а на душе легко и светло». Юлия Пересильд

В комментариях пользователи отметили, что наследницы Юлии Пересильд растут настоящими красотками. «Классные у вас девочки», «Вы с девочками просто чудо», «Юля, обожаю вас. Вы очень трудолюбивая актриса».

Напомним, что Юлия Пересильд не так давно рассказывала: она на карантине отпраздновала дни рождения своих дочерей. Старшей наследнице знаменитости Ане исполнилось 11 лет, а младшей дочери Маше – восемь лет.

Добавим, что отец двух прекрасных дочерей Юлии Пересильд Алексей Учитель старше популярной актрисы на 33 года.