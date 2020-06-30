«Невеста божественная!»: звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит отметил кожаную свадьбу

Три года турецкий актер счастливо женат на Фахрие Эвджен.

35-летний турецкий актер Бурак Озчивит, ставший знаменитым в России после выхода сериала «Великолепный век», отметил вместе со своей супругой Фахрие Эвджен кожаную свадьбу.

В честь этого знаменательного события 34-летняя актриса опубликовала в личном блоге свадебное фото трехлетней давности. На снимке супруги выглядят необычайно счастливыми.

«Любовь – это все», — подписала она кадр.

«Невеста божественная!», «Какие вы красивые здесь, невероятно!», «Ваши глаза светятся любовью и нежностью», «Фахрие – самая красивая невеста», — прокомментировали фото фолловеры.

Любопытно, что некоторые поклонницы Бурака Озчивита не знали, что он уже давно состоит в законном браке и были разочарованы, увидев этот снимок.

«Ты женат? Мое сердце разбито», «Когда вы поженились? Почему я не знаю?» — удивляются люди.

Напомним, свадьба турецких актеров состоялась 29 июня 2017 года. А в апреле 2019-го года у них родился сын Каран. Некогда блиставшая вместе с мужем в сериале «Королек – птичка певчая» Фахрие Эвджен в настоящий момент полностью погрузилась в заботы о ребенке и муже.