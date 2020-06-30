Глюкоза совершила водную прогулку в облегающих легинсах и топе, обнажающем талию

После снятия режима самоизоляции многие звезды отечественной эстрады поспешили получить от этого лета все. В солнечные деньки многие из них предпочли отдых на воде. Так на водной прогулке отметилась Кристина Орбакайте, которая покаталась с дочерью Клавой на яхте, примерив трендовую кепку-козырек и круглые солнцезащитные очки.

Надев мини-шорты, отметилась на Черном море и Ксения Бородина. Вместе с мужем Курбаном Омаровым, а также дочками Теей и Марусей телеведущая поспешила в отпуск в Сочи. Хотя раньше звезда предпочитала элитные курорты, где нельзя встретить назойливых поклонников из России.

Похоже, что намного проще после окончания особого режима стала и певица Глюкоза, которая и вовсе самостоятельно села за весла обычной лодки и покаталась по озеру. Снимком со своей безмятежной прогулки она поделилась в личном блоге, подписав его: «Даже если все дороги размыты, мы умеем добираться и вплавь».

На отдыхе артистка предпочла расслабленный стиль, примерив удобные черные легинсы и серый укороченный топ, не скрывающий точеную фигуру девушки. Пост звезды почитатели ее таланта восприняли с юмором.