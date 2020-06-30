Сергей Нетиевский обвинил «Уральских пельменей» в войне с ним в судах за его же счет

Как отметил шоумен, услуги юристов нынешний директор оплачивает из его доли авторских и актерских гонораров.

Бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский обвинил участников шоу и их нынешнего директора Евгения Орлова в том, что они воюют с ним в судах за его же счет.

По словам Нетиевского, не так давно у него состоялась встреча с Орловым. Нынешний директор шоу честно признался, что он и его команда не несут расходов из-за судов.

«Все покрывает моя доля авторских и актерских гонораров, которая мне не выплачивается. Дословно он мне сказал: «Мы воюем с тобой на твои же деньги. У нас нет расходов».

Сергей Нетиевский

По словам Нетиевского, судебные процессы с «Уральскими пельменями» за интеллектуальную собственность в самом разгаре. Впереди более десяти судебных заседаний. Как заверил шоумен, его бывшим коллегам по шоу даже не нужны деньги. «Пельмени», как он считает, и сами не понимают, какие документы Евгений Орлов заставляет их подписывать, чтобы продолжить судебную войну, сообщает «СтарХит».

Сергей Нетиевский был директором проекта «Уральские пельмени» с 2009 по 2015 годы. При нем шоу стало необычайно популярным. Позже он покинул коллектив, заявив, что перестал в нем расти и развиваться. Евгений Орлов считает, что Нетиевский присвоил себе огромные деньги, которые должен был разделить с другими участниками шоу.