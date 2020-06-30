«Я ей пожелала счастья с Гошей, она — мне с моей любовью»: Порошина рассказала о жене Куценко

С фотомоделью и актрисой Ириной Скриниченко они вместе снялись в фильме «Врач».

Актриса Мария Порошина в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своих взаимоотношениях с нынешней женой актера Гоши Куценко фотомоделью Ириной Скриниченко. Вместе они приняли участие в съемках картины «Врач», где Куценко выступил в роли режиссера.

«Я играла влюбленную медсестру, которая жизнь отдаст за любимого человека, которым по сюжету был Куценко. Такой интересный персонаж сыграть было интересно. Гоша посвятил этот фильм своим родителям. У него папа и мама ушли из жизни один за другим в течение четырех месяцев». Мария Порошина

Как отметила Порошина, у нее не было никакой ревности к Куценко.

«Гоша это знал. Ира это чувствовала. Я уважаю и люблю, что делают Гоша и его жена. С Ирой он меня познакомил еще до фильма. Мы с ней как-то аккуратно, без лишних реверансов и поклонов улыбнулись друг другу и пожелали счастья. Я ей с Гошей, она — мне с моей следующей любовью», — заметила актриса.

Напомним, что у Марии Порошиной и Гоши Куценко в 1996 году родилась дочь Полина. В браке они были пять лет. Сейчас актер живет со Скриниченко. Она подарила ему двух дочерей – Евгению и Светлану.