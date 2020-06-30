Полиция не стала возбуждать уголовные дела в связи с избиением Маратом Башаровым своих жен

Полиция проводила проверки по факту избиения актером Маратом Башаровым его бывших жен – актрисы Екатерины Архаровой и его поклонницы Елизаветы Шевырковой. При этом уголовные дела возбуждаться не стали. Прокуратура не нашла каких-либо серьезных нарушений.

Ранее депутат Госдумы и зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина направляла обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву. Она просила пояснить, реагировала ли полиция на случаи применения силы Башаровым. Актер сам не раз на различных ток-шоу рассказывал, что от него доставалось бывшим женам.

Как отметила Оксана Пушкина, она подозревала, что ее обращение останется без должного внимания. Причина в том, что в России так и не принят закон о профилактике семейно-бытового насилия. Без него надеяться, что такие, как Башаров понесут заслуженное наказание не приходится, сообщает РИА Новости.

Напомним, что актер Марат Башаров периодически избивал двух своих последних жен. К примеру, Елизавете Шевырковой он сломал нос. Сейчас у него крайне напряженные отношения с девушкой, которая подарила ему наследника Марселя. Она не раз говорила, что актера уже не исправить и искренне сочувствовала его следующей девушке.

Недовольна актером и Екатерина Архарова. Она пришла в шок, что актер начал ходить по ток-шоу и вспоминать их отношения. Особенно вывел ее из себя тот факт, что он обвинил ее в алкоголизме.