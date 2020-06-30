Вечеринка в стиле «Звездных войн»: Киркоров показал, как отпраздновал восьмилетие сына

Филипп Киркоров накануне отметил день рождения своего сына, Мартину исполнилось восемь лет. Праздник король российской эстрады устроил на свежем воздухе, накрыв огромный стол прямо на берегу реки возле своего дома.
В числе приглашенных на светскую встречу оказались Тимати и его мама Симона Юнусова, Сергей Лазарев, Игорь Гуляев, Ани Лорак, Яна Рудковская, Юлия Барановская и другие. Вечеринку Филипп Бедросович устроил в стиле «Звездных войн».
На входе в имение Киркорова гостей ждали огромные надувные герои любимого фильма мальчика. Друзей Мартина и Филиппа потчевали тортом с изображением звездных персонажей, да и аниматоры тоже были наряжены в том же духе – по праздничному периметру расхаживали дроиды, космические воины и принцессы, а также лохматый Чубакка.
В завершении вечера в честь Мартина был дан фейерверк, а взрослые отправились в личный концертный зал Киркорова петь песни и танцевать.