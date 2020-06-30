«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Бывает сложно, но мы с мужем справляемся»: Ольга Рапунцель рассказала о счастье материнства

Не так давно участница «Дома-2» родила вторую дочь.

«Бывает сложно, но мы с мужем справляемся»: Ольга Рапунцель рассказала о счастье материнства
Рапунцель вывела дочек на прогулку/https://www.instagram.com/olyarapunzel/

Участница проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель в Instagram рассказала о своих дочках. Как известно, не так давно она во второй раз стала мамой. На свет появилась ее вторая малышка.

Ольга Рапунцель с дочками. Фото
Ольга Рапунцель вывела дочерей на прогулку. Фото: instagram.com/olyarapunzel/

«Я с моими девочками. Василиска такая в сторонке, она не очень любит фотографироваться. А второй дочке без разницы. Она все равно днем спит, а вот ночью бодрствует и малышка каждые два часа на грудном вскармливании. Хорошо, если у нас три часа сна за ночь будет. Как же хочется подольше побыть в декрете».

Ольга Рапунцель

Как отметила Ольга Рапунцель, ей совсем не хочется отдохнуть от дочек и побыть наедине с собой.

«Бывает сложно, но мы с мужем справляемся», — подметила она.

По словам Рапунцель, которая заметно поправилась после родов,  ее супругу Дмитрию Дмитренко не стоит переживать. Внимания жены хватит и ему. Звезда телестройки добавила, что дети очень быстро растут, поэтому надо успевать их любить.

Напомним, что супруг звезды был на ее вторых родах. Он лично перерезал пуповину. Дмитренко отмечал, что безумно счастлив.

Тэги

Дмитрий ДмитренкоНовости googleОльга РапунцельШоу "Дом-2"
Loading...