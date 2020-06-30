«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Блат блатом погоняет»: дети Марии Машковой приняли участие в съемках нового сериала Семена Слепакова

Актриса поздравила своих наследниц с дебютом.

«Блат блатом погоняет»: дети Марии Машковой приняли участие в съемках нового сериала Семена Слепакова
Машкова рассказала о дебюте дочерей в кино/http://globallookpress.com/

Актриса Мария Машкова в Instagram поблагодарила юмориста и шоумена Семена Слепакова, который задействовал ее дочерей Стефанию и Александру в съемках своего нового сериала «Окаянные дни». Пятая серия проекта на канале ТНТ вышла под названием «Мать».

«Поздравляю своих дочерей с дебютом! Семен! Спасибо, что принял волевое сценарно-продюсерское решение и у моей героини появились две дочери, а не одна! Ты сохранил дружное детство моих детей! Да и вообще, Семен, спасибо! Большая нежность к тебе».

Мария Машкова

Также актриса выразила признательность своему товарищу оператору Сергею Козлову, который помогал ей снять эпизод с ее участием. В конце актриса поставила хештег «блат блатом погоняет», намекая, судя по всему, на своего отца известного режиссера Владимира Машкова.

Напомним, что сериал «Окаянные дни» Семена Слепакова рассказывает о буднях звезд в период самоизоляции. Он снят в формате скринлайф-альманаха.

Тэги

Владимир МашковМария МашковаНовости googleСемен СлепаковСериал "Окаянные дни"
Loading...