«Блат блатом погоняет»: дети Марии Машковой приняли участие в съемках нового сериала Семена Слепакова

Актриса Мария Машкова в Instagram поблагодарила юмориста и шоумена Семена Слепакова, который задействовал ее дочерей Стефанию и Александру в съемках своего нового сериала «Окаянные дни». Пятая серия проекта на канале ТНТ вышла под названием «Мать».

«Поздравляю своих дочерей с дебютом! Семен! Спасибо, что принял волевое сценарно-продюсерское решение и у моей героини появились две дочери, а не одна! Ты сохранил дружное детство моих детей! Да и вообще, Семен, спасибо! Большая нежность к тебе».

Мария Машкова

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Также актриса выразила признательность своему товарищу оператору Сергею Козлову, который помогал ей снять эпизод с ее участием. В конце актриса поставила хештег «блат блатом погоняет», намекая, судя по всему, на своего отца известного режиссера Владимира Машкова.

Напомним, что сериал «Окаянные дни» Семена Слепакова рассказывает о буднях звезд в период самоизоляции. Он снят в формате скринлайф-альманаха.