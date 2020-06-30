«Жду, когда можно будет рвануть на море»: Александра Солдатова в бикини вспомнила об отдыхе

Российская гимнастка Александра Солдатова в Instagram опубликовала серию красивых снимков в бикини. Звезда запечатлела себя на отдыхе. Ранее она отдыхала на берегу океана.

«Жду-жду, когда можно будет рвануть на море, а лучше на океан». Александра Солдатова

В комментариях пользователи, как всегда, выразили свое восхищение фигурой гимнастки. «Ягодки-малинки», «Саша, вы просто великолепны», «До океана еще долго ждать. Пока и на море неплохо».

Отметим, что Александра Солдатова четыре раза поднималась на верхнюю ступеньку пьедестала почета на чемпионатах мира и трижды побеждала на первенствах Европы. Она считается одной из главных надежд российского спорта на летних олимпийских играх в японском Токио. Поклонники Солдатовой надеялись увидеть ее на Олимпиаде уже этим летом, но все планы гимнастке порушила пандемия коронавируса. Как известно, игры пройдут только летом 2021 года.