Похорошевшая после обвинений в алкоголизме 54-летняя Хлебникова приступила к съемкам клипа

Певица Марина Хлебникова в Instagram сообщила, что приступает к съемкам клипа на свою знаменитую песню «Чашка кофею». Этот хит гремел на всю страну много лет назад и сейчас переживает второе рождение.

«Друзья! Трек «Чашка кофею» активно штурмует интернет-пространство. Хочу выразить большую благодарность всем, кто принял участие в создании песни. Впереди съемки клипа. Спасибо всем за поддержку. Двигаемся дальше». Марина Хлебникова

Надо отметить, что сейчас 54-летняя Марина Хлебникова находится просто в потрясающей форме. Это отметили и ее подписчики. «Вы очень красивая!» «Марина, вы молодец. И опять на сцене! Вы похорошели! И жизнь на этом не стоит!»

Напомним, что ранее шоумен Рустам Солнцев в эфире одного из шоу на телевидении обвинил Марину Хлебникову в пьянстве и алкоголизме. Звезда и в самом деле была не в лучшем расположении духа и состоянии. Внешний вид яркой исполнительницы испугал тогда многих ее поклонников. Сейчас, судя по всему, все переживания, связанные со смертью первого мужа Антона Логинова, который покончил с собой, остались у исполнительницы позади.