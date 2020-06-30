«Очень похожи, невероятно красивые»: Билан обнародовал редкое фото сестры-артистки

Дима Билан обнародовал в личном блоге редкий снимок своей сестры Анны Белан. Девушка делает первые шаги в покорении звездного Олимпа российской эстрады, однако брат намеренно не желает ее продвигать как артистку, считая, что она сама должна добиться успеха. По этой причине певец старается лишний раз не афишировать свое родство.

Поклонники музыканта пришли в восторг от семейного фотокадра, многие обратили внимание на привлекательность девушки.

«Очень похожи, оба невероятно красивые», «Какие хорошие, милота, прекрасное фото, порадовали, красивые брат и сестра», «Как же вы похожи, очень красивая сестренка», «Вы так похожи с Аней, сразу видно, что родные #братсестра», — написали фолловеры.

Отметим, что в настоящий момент Анне Белан 24 года, она получила режиссерское образование в Америке, но вернулась в Россию строить певческую карьеру здесь. По рассказам девушки, брат – самый строгий ее критик. Главная помощь с его стороны – это советы и указание на недостатки.