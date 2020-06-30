«Для меня ты всегда очаровательная девочка»: Нахапетов поздравил младшую дочь с днем рождения

Режиссер Родион Нахапетов в Instagram тепло поздравил с днем рождения свою младшую дочь Марию. Ей исполнилось сорок лет.

«С днем рождения, дорогая моя Машулька! С каждым годом ты взрослеешь, но для меня ты всегда маленькая, очаровательная девочка! Очень тебя люблю! Твой папа». Родион Нахапетов

Нахапетов поделился снимками, на которых его младшая дочь запечатлена в детстве. Средняя дочь актрисы Веры Глаголевой – настоящая красотка.

Напомним, что Мария Нахапетова в свое время вышла замуж и уехала жить в Америку. В США она окончила школу по специальности компьютерная графика. Вскоре она развелась. Девушка вернулась в Москву, где снова вышла замуж. Она, кстати, снялась в фильме своего отца «Заражение». У Марии Нахапетовой два сына – Кирилл и Мирон. Сейчас девушка со своей семьей на постоянной основе проживает в столице.

Добавим, что у Марии Нахапетовой есть две сестры. Старшая Анна – балерина, а младшая Анастасия Шубская – модель. Она супруга хоккеиста Александра Овечкина.