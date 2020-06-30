Яна Рудковская устроила «разборки» с мамой из-за сборов сына в Кисловодске

Продюсер и Светлана Николаевна долго решали, кому везти ребенка на тренировки.

Продюсер Яна Рудковская в Instagram поделилась очередным забавным роликом со своей семьей. В этот раз в «главной роли» выступила ее 71-летняя мама Светлана Николаевна.

На кадрах видео родительница смело заявляет, что с ребенком сидеть не будет. «А кто будет с ними сидеть?» — задалась вопросом Рудковская. «Вот свидетельство о рождении. Первая строчка», — резонно замечает Светлана Николаевна.

«Разборки с мамой. Бывает и такое. А у вас как? Просто интересно? В итоге на сборы в Кисловодск Саню везу я, несмотря на большой секретный проект и занятость 24/7 в нем». Яна Рудковская

Напомним, что детские годы Яна Рудковская провела в Барнауле в Алтайском крае. Родилась же будущая звезда в Казахстане. Ее мать была ранее медицинским работником. Она — невролог. А отец Александр Евгеньевич был военным летчиком.

Отметим, что в ближайшее время сын Рудковской Гном-Гномыч (именно так называют маленького Сашу Плющенко родные — Прим. ред.) отправится в Кисловодск, где под руководством отца Евгения Плющенко будет усиленно тренироваться. Его родитель уже в южной здравнице проводит тренировки со своей группой перспективных фигуристов.