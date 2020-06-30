«Экспериментальные идеи и впредь будут»: Шнуров стал генпродюсером телеканала RTVI

Музыкант сообщил о новости в личном блоге.

Сергей Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала RTVI. Об этом музыкант сообщил в своем аккаунте Instagram.

Лидер группировки «Ленинград» заявил, что в новой для себя роли будет заниматься созданием актуального контента.

«Те экспериментальные идеи, которыми я всегда славился, и впредь будут воплощаться, теперь уже на RTVI», — сказал Шнуров.

Он поблагодарил людей, назначивших его на этот пост. И пообещал им, что они многое смогут вместе сделать.

«Вот это поворот!» — пришел в восторг от известия футболист Александр Кержаков. «Огонь», — отреагировала на пост артиста Наргиз.

Отметим, что музыкант в последнее время активно ищет себя в новых ипостасях. Этой зимой он внезапно ушел в политику, став одним из лидеров «партии Роста».