«Экспериментальные идеи и впредь будут»: Шнуров стал генпродюсером телеканала RTVI

Сергей Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала RTVI. Об этом музыкант сообщил в своем аккаунте Instagram.
Лидер группировки «Ленинград» заявил, что в новой для себя роли будет заниматься созданием актуального контента.
«Те экспериментальные идеи, которыми я всегда славился, и впредь будут воплощаться, теперь уже на RTVI», — сказал Шнуров.
Он поблагодарил людей, назначивших его на этот пост. И пообещал им, что они многое смогут вместе сделать.
«Вот это поворот!» — пришел в восторг от известия футболист Александр Кержаков.
«Огонь», — отреагировала на пост артиста Наргиз.
Отметим, что музыкант в последнее время активно ищет себя в новых ипостасях. Этой зимой он внезапно ушел в политику, став одним из лидеров «партии Роста».