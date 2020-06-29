И это не кино: Бурунов лишился крупной суммы в размере 270 тысяч рублей

По поступившей информации, партнер Александра Петрова по многосерийной ленте «Полицейский с Рублевки» стал жертвой обмана. Как выяснилось, 43-летний Сергей Бурунов собирался приобрести себе новый компьютер. И никак не ожидал, что потраченная им крупная сумма поступит на счет неблагонадежному продавцу.

По данным Telegram-канал «112», российский актер театра и кино решил купить устройство в Интернете, доверившись найденному на просторах Сети объявлению о продаже компьютера. Позже Сергей связался с продавцом и обговорил цену. Обе стороны договорились об оплате. Бурунов заранее определился с датой доставки своего заказа и перевел нужную сумму.

Однако в оговоренный день оплаченную им технику актер так и не получил. По некоторым сведениям, Сергей заплатил за компьютер порядка 270 тысяч рублей. В результате «полицейскому с Рублевки» пришлось обращаться к правоохранителям. А по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Сам актер на связь с журналистами не выходил и все произошедшее никак не комментирует.

Отметим, что за плечами Сергей Бурунова десятки ролей. И телезрители могут помнить его по таким фильмам, как «О чем еще говорят мужчины», «Выпускной», «Zолушка», «Последний богатырь», «Озабоченные, или Любовь зла», «Духless-2», «Домашний арест» и многим другим.