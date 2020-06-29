Башаров объяснил, почему экс-жена подает на него в суд

О решении Екатерины Архаровой подать в суд на Марата Башарова стало известно недавно. Экс-супруга актера решила попросить разобраться в вопросах клеветы. Именно так она охарактеризовала все заявления в СМИ, которые сделал о ней актер.

По мнению Архаровой, последнее время все слова Башарова, которые затрагивали ее, были ложью и оскорблениями.

В свою защиту Марат Башаров уверяет, что никогда не говорил ничего дурного о бывшей супруге. Все происходящее является «весенним обострением» или «последствиями долгой самоизоляции».

«Весна прошла, а обострения у людей остались. Это раз, а два — если она считает, что я что-то наврал, а что я мог наврать? Я не знаю», — комментирует Башаров 5-tv.ru.

Предстоящего судебного процесса он не боится, говорит, что имеет «кучу свидетелей», которые подтвердят, что он не клеветал на экс-супругу.

«Я удивлен, хотя от Екатерины всегда мы ждали сюрпризов каких-то», — признался Башаров.

Если говорить о сюрпризах, то в начале июня Екатерина Архарова подписала в Сети петицию о его лишении звания «Заслуженный артист Республики Татарстан», сообщает телеканал «360».