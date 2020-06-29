«Доверял не тем, кому следовало»: адвокат Федосеевой-Шукшиной о госпитализации Алибасова

Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной поделилась подробностями госпитализации Алибасова. Напомним, продюсер исчез из публичного поля зрения 4 июня. Первым тревогу начал бить директор мужчины Вадим Горжанкин. Он рассказывал, что Бари перестал выходить на связь, и никто не может понять, что происходит. Позже небольшое пояснение внес сын Бари Каримовича – Бари – младший. Он рассказал, что отца перевели из обычной клиники в психиатрическую лечебницу. Тогда многие восприняли происходящее как очередной повод для пиара, однако, ситуация оказалась серьезнее, чем можно было бы подумать.

В разговоре с порталом Teleprogramma.pro представляющая интересы Шукшиной в борьбе за квартиру на Бочкова Юлия Вербицкая пояснила, что Алибасов действительно находится не в лучшем состоянии, но где именно, озвучить не может, поскольку это – конфиденциальная информация. С момента пропажи Алибасова Федосеева-Шукшина не находила себе места. Сейчас актриса надеется, что ей удастся выбить возможность встречи с мужем, чтобы прояснить обстоятельства инцидента.

«Очевидно, что люди, которые окружали его, были не вполне добросовестны. Скорее всего, Бари Каримович доверял не тем людям, которым следовало, и они заинтересованы в том, чтобы Алибасов пробыл там как можно дольше. От Лидии Николаевны скрыли и дату госпитализации, и клинику. Сейчас она не может до него дозвониться, мы не получаем информации от его окружения. Мы выяснили, в какой больнице находится Бари Каримович, и предпринимаем попытки, чтобы встреча мужа и жены состоялась», — объяснила она.

Представители Федосеевой-Шукшиной теряются в догадках о происходящем вокруг Алибасова. Ситуация приобретает слишком странный оборот, с учетом всех обстоятельств. Могла ли актриса знать, что ее мужу требуется помощь психиатров, не вполне понятно.

«Такая долгая пауза не является нормальной для их отношений. Оба супруга в возрасте, они привыкли друг к другу, беспокоятся друг о друге. Странная попытка скрывать местоположение может быть связана с попыткой злоупотреблять своим особым положением», — резюмировала она.