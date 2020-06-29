«Это элементарная секта»: избитый оператор Собчак поделился деталями съемок в монастыре

Радио «Комсомольская правда» связалось с оператором и режиссером Сергеем Ерженковым, который ездил с Ксенией Собчак в Среднеуральский монастырь и пострадал там в столкновении с местными верующими. Напомним, скандальная телеведущая отправилась в Екатеринбург, чтобы снять фильм об опальном отце Сергии, который после ряда громких заявлений «захватил» женскую обитель. Но на месте известной журналистке не были рады, на ее съемочную группу напали, разбили и отобрали камеру, да и самой Ксении досталось.

Ерженков как раз приехал в Москву, чтобы показать свою сломанную руку еще одному врачу. После инцидента он снял побои и написал заявление в полицию.

Он рассказал журналистам, что снимал в монастыре три дня, и все было хорошо, а во время второго визита туда неожиданно появились «урки в спортивных костюмах», которые напали на него.

«Монастырь является территорией Екатеринбургской епархии. Мы писали четыре запроса туда. Они говорят: «Мы не контролируем ситуацию». То есть, надо понимать, что отец Сергий не обладает никакими легитимными полномочиями распоряжаться там. Он там никем не является, как и те люди, что нас избили, — пояснил режиссер. — Это элементарная секта, деструктивная абсолютно. Русская православная церковь, к сожалению, запустила ситуацию до такой степени, что уже не контролирует ее».

Ерженков добавил, что у него было четыре флешки со съемками в монастыре, одну из них неизвестные стерли. Но фильм Ксении Собчак все равно будет завершен и опубликован, чтобы люди узнали правду о Среднеуральском монастыре. По его словам, поводом для этого фильма стали свидетельства бывших послушников о том, что в монастыре процветало детское и сексуальное насилие.