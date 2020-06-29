«У него случился приступ доверия»: Мария Порошина рассказала об измене Гоши Куценко

Актриса Мария Порошина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем первом муже актере Гоше Куценко. От него в 1996 году она родила дочь Полину.

«Гоша был интересный. Он, конечно, великий импровизатор и актер. Я сначала серьезно к нему не относилась, но потом влюбилась. Он был какой-то несерьезный, но потом я поняла, что-то между нами происходит. Он был всегда рядом. Приглашал гулять. Придумывал совместные проекты. Мы многое с Гошей прошли. Было и безденежье, и очень непростые времена. Гоша до сих пор как добрый ангел-хранитель. Он всегда поднимает дух, смешит. Он всегда рядом, когда это нужно». Мария Порошина

Как отметила Порошина, первая беременность у нее прервалась на раннем сроке. Через какое-то время она снова забеременела от Куценко. «На свет появилась наша дочь Полиночка. Это произошло на последнем курсе института. Мы были с Гошей, конечно, счастливы», — заметила она.

Спустя пять лет Порошина рассталась с Куценко. Их дочери было на тот момент всего три месяца. «У него появилась другая, он мне изменил. В тот момент я поняла, что хочу быть одна. Может сейчас я бы так круто не повернула эту историю. В какой-то момент Гоша сам признался. Все рассказал. Он был честен. Вот такой у него случился приступ доверия. Мы же были как Ромео и Джульетта. Мне жить после его измены даже не хотелось. Не знала, что дальше будет», — заявила актриса.