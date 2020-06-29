Алсу после неудобных вопросов поклонников пришлось сделать редкий кадр с мужем

Личная жизнь певицы Алсу всегда вызывала бурный интерес публики. Шутка ли – сама популярная певица, дочь известного бизнесмена Ралифа Сафина (бывший вице-президент «Лукойла»), да еще и жена миллионера Яна Абрамова.

Однако звезда не слишком любит рассказывать про своих близких, показывая в Сети в основном своих дочек Сафину и Микеллу. Двухлетнего сына Рафаэля и также супруга Алсу старается лишний раз не «светить». Фолловеры заслуженной артистки даже стали беспокоиться, все ли в порядке в ее отношениях с Абрамовым.

«Давно не видно Вашего мужа…», «А где папа, ни на одной фотографии его нет…», «Куда муж пропал?», «Алсу, вы замужем?» — написали фолловеры в комментариях аккаунта звезды.

Кое-кто даже предположил, что звезда, якобы, давно разошлась с благоверным. Однако певица заверила, что в ее семье все нормально, а Ян как раз делает снимки для ее Instagram, находясь по ту сторону объектива камеры. Для большей убедительности звезда запечатлела супруга в stories.