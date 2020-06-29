«Эта сумма не покроет убытки во время простоя»: Виктория Боня получила от государства МРОТ

Модель и бывшая звезда проекта «Дом-2» Виктория Боня в Instagram сообщила, что получила от государства помощь в размере МРОТ – это сегодня 12 тысяч 130 рублей. О поступлении денежных средств ей сообщила бухгалтер.

«Я не просила ее подавать это заявление и считаю, что эта сумма никак не сможет покрыть те убытки, которые мы понесли во время простоя». Виктория Боня

При этом Виктория Боня подчеркнула, что эти деньги ей вовсе не нужны. В ближайшее время она их отдаст одной из малоимущих семей. Кстати, она выделит еще два МРОТ для тех, кто сейчас особенно остро нуждается в финансах. По словам Виктории Бони, у государства есть возможность выделять нуждающимся семьям куда более серьезные деньги, чем 12 тысяч рублей. Она отметила, что Россия очень богата ресурсами и малоимущим нужно платить надбавку в размере 150 тысяч рублей.

Напомним, что Виктория Боня известна своими романами с иностранными миллионерами. Она родила дочь от ирландского магната Александра Смерфита. Позже встречалась с его одним далеко не бедным человеком бизнесменом Пьером Андюраном.