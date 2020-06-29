«Привет, маленькая!»: сын Бледанс бросился целовать сестренке руки, увидев ее в первый раз

Три года назад распалась звездная пара Эвелины Бледанс и Александра Семина. Как рассказывала актриса, муж не смог смириться с ее популярностью и пристальным вниманием к ней публики.

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Звезда не скрывала, что распад семьи восприняла очень болезненно, тем более, что в паре есть «солнечный» сын Семен, которому требуется особенное внимание близких. Однако экс-супруги смогли взять себя в руки и наладить хорошие отношения после развода, не обделив родительской любовью мальчика.

В декабре прошлого года бывший муж Бледанс женился вновь, в отношениях с Мариной Ментусовой в феврале 2020-го у них родилась дочь Вера. Молодые папа и мама безмерно счастливы пополнению в их семье. К счастью, не забывает радостный отец и про своего первого малыша.

В личном блоге восьмилетнего Семена, который заполняет Александр Семин, родитель обнародовал трогательные кадры, на которых запечатлел момент знакомства своих детей.