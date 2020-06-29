«Сладкие булочки»: Ефимова похвасталась идеальной фигурой в черном купальнике на пляже в США

Как отметила звезда, нет ничего более абсурдного, чем пловчиха в купальнике.

Трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова в Instagram разместила красивый кадр с побережья океана. На снимке она стоит в черном купальнике на одном из пляжей в Калифорнии. На звезде красивый черный купальник. Надо отметить, что у пловчихи – идеальная фигура, что давно признают все специалисты из мира плавания.

«Нет ничего более абсурдного, чем пловчиха в купальнике. Всем хорошего дня». Юлия Ефимова

Интересно, что в комментариях под постом отметился известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он давний друг Ефимовой. Губериниев часто комментирует соревнования по плаванию. «Булочки сладкие, но где же ананасы?» — задал он вопрос пловчихе. Впрочем, она ушла от ответа.

Напомним, что Юлия Ефимова шесть раз побеждала на чемпионатах мира и семь раз на первенствах Старого Света. Правда, выиграть золотую награду на Олимпиаде ей пока не удавалось. Возможно, это случится через год в японском Токио. Спортсменку по праву называют «королевой брасса». Именно на этом виде плавания она специализируется. Кстати, большую часть времени звезда проводит в США, где усиленно тренируется и готовится к новым стартам. О своей личной жизни известная российская пловчиха предпочитает не распространяться.