Могила Натальи Крачковской спустя четыре года после ее смерти находится в ужасном состоянии

Никто из родственников звезды не заботится о том, что надо поставить на погосте нормальный памятник.

Могила звезды советского кинематографа Натальи Крачковской находится в ужасном состоянии на Троекуровском кладбище. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. На погост, судя по всему, просто давно уже никто не ходит.

Друг Натальи Крачковской отметил в разговоре с журналистами программы, что наследник звезды сын Василий не удосужился даже оградку поставить на погосте. Кстати, о своем единственном сыне актриса не любила говорить при жизни. Всех заранее просила про Васю ничего у нее не спрашивать. Она не ладила с наследником. Об этом знали все.

Как отметил друг Крачковской, он верит, что у сына когда-нибудь проснется совесть. Он думает, что у наследника, которому, кстати, досталась квартира звезды стоимостью 30 миллионов рублей, сейчас просто нет денег на хороший памятник.

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Напомним, что Наталья Крачковская скончалась в возрасте 77 лет в 2016 году. Незадолго до смерти она угодила в больницу с острым инфарктом миокарда.