«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Могила Натальи Крачковской спустя четыре года после ее смерти находится в ужасном состоянии

Никто из родственников звезды не заботится о том, что надо поставить на погосте нормальный памятник.

Могила Натальи Крачковской спустя четыре года после ее смерти находится в ужасном состоянии
Могила Крачковской в запущенном состоянии/http://globallookpress.com/

Могила звезды советского кинематографа Натальи Крачковской находится в ужасном состоянии на Троекуровском кладбище. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. На погост, судя по всему, просто давно уже никто не ходит.

Могила Натальи Крачковской. Фото
Могила Крачковской в ужасном состоянии/Кадр из программы «Ты не поверишь!»

Друг Натальи Крачковской отметил в разговоре с журналистами программы, что наследник звезды сын Василий не удосужился даже оградку поставить на погосте. Кстати, о своем единственном сыне актриса не любила говорить при жизни. Всех заранее просила про Васю ничего у нее не спрашивать. Она не ладила с наследником. Об этом знали все.

Как отметил друг Крачковской, он верит, что у сына когда-нибудь проснется совесть. Он думает, что у наследника, которому, кстати, досталась квартира звезды стоимостью 30 миллионов рублей, сейчас просто нет денег на хороший памятник.

Напомним, что Наталья Крачковская скончалась в возрасте 77 лет в 2016 году. Незадолго до смерти она угодила в больницу с острым инфарктом миокарда.

Тэги

Наталья КрачковскаяНаталья Крачковская последние новостиНовости googleПрограмма "Ты не поверишь!"
Loading...