«Ну вы, блин, даете!»: вдова Алексея Булдакова не навещает могилу актера на кладбище

Вдова актера Алексея Булдакова, который ушел из жизни в апреле 2019 года, Людмила не навещает его могилу на Троекуровском кладбище. Женщина в последние месяцы очень плохо себя чувствует и почти не выходит из дома. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Между тем могила звезды любимых россиянами фильмов, в одном из которых он произнес свою легендарную фразу «Ну вы, блин, даете!» сейчас в очень запущенном состоянии. Журналисты программы побывали на погосте и просто ужаснулись. На могиле стоит деревянный крест, видна выцветая фотография. На Троекуровском кладбище в годовщину смерти актера, кстати, не было ни души. Об актере все просто, судя по всему, позабыли.

Между тем сосед Людмилы Булдаковой, второй жены актера, рассказал, что женщина после смерти любимого мужа места себе не находит. Скорая помощь, по его словам, порой приезжает к ее дому по два раза в день. Именно поэтому она и не ходит на кладбище.

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Напомним, что Алексей Булдаков скончался в возрасте 68 лет в столице Монголии Улан-Баторе. Он приехал отмечать день рождения друзей. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Прощание с актером проходило в московском Доме кино. Он похоронен на Троекуровском кладбище столицы.