Филипп Киркоров порадовался, что двойники обогащаются за его счет

Как отметил поп-король, он рад, что кому-то его популярность приносит деньги.

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров заявил в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ, что очень рад за артистов, которые зарабатывают на его славе. В России сейчас у него очень много двойников, которые выступают на различных мероприятиях.

«Есть у меня двойники. И женщины, и мужчины. Достаточно неплохие артисты. Знаю, что некоторые за рубежом работают. Если кому-то моя популярность приносит деньги, то ради бога. Я только рад». Филипп Киркоров

Как сказал певец, он не собирается заключать с ними договора за использование своего образа и обогащаться за их счет. «Мне столько договоров предлагали. Начиная от Стоцкой и заканчивая Ани Лорак, но я не зарабатываю на артистах и коллегах. Я только помогаю, чем могу. На мне постоянно зарабатывают. На моем имени, на моей репутации», — сказал Филипп Киркоров.

Отметим, что двойники Филиппа Киркорова в эфире программы похвастались: их дневной заработок за одно мероприятие порой составляет 150 тысяч рублей.