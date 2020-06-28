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Звездный гость

Филипп Киркоров порадовался, что двойники обогащаются за его счет

Как отметил поп-король, он рад, что кому-то его популярность приносит деньги.

Филипп Киркоров порадовался, что двойники обогащаются за его счет
Двойники Киркорова очень на него похожи/http://globallookpress.com/

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров заявил в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ, что очень рад за артистов, которые зарабатывают на его славе. В России сейчас у него очень много двойников, которые выступают на различных мероприятиях.

Двойник Филиппа Киркорова. Фото
Двойники Киркорова неплохо зарабатывают/Кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Есть у меня двойники. И женщины, и мужчины. Достаточно неплохие артисты. Знаю, что некоторые за рубежом работают. Если кому-то моя популярность приносит деньги, то ради бога. Я только рад».

Филипп Киркоров
Двойник Филиппа Киркорова. Фото
Двойник Киркорова очень похож на поп-короля/Кадр из программы «Ты не поверишь!»

Как сказал певец, он не собирается заключать с ними договора за использование своего образа и обогащаться за их счет. «Мне столько договоров предлагали. Начиная от Стоцкой и заканчивая Ани Лорак, но я не зарабатываю на артистах и коллегах. Я только помогаю, чем могу. На мне постоянно зарабатывают. На моем имени, на моей репутации», — сказал Филипп Киркоров.

Отметим, что двойники Филиппа Киркорова в эфире программы похвастались: их дневной заработок за одно мероприятие порой составляет 150 тысяч рублей.

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