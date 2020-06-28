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«Не боитесь, что снова начнут полоскать?»: Учитель уговорил Асмус согласиться на роль с «обнаженкой»

Поначалу Кристина отказывалась от съемок, памятуя о скандале с фильмом «Текст».

«Не боитесь, что снова начнут полоскать?»: Учитель уговорил Асмус согласиться на роль с «обнаженкой»
Кристина Асмус (Фото: Instagram.com/asmuskristina)

В недавнем интервью Алексей Учитель рассказал о новых творческих свершениях. Кинодеятель подметил, что один из его учеников — Филипп Юрьев — около семи лет писал сценарий фильма «Китобой». Съемки ленты проходили на Камчатке. По словам режиссера, в ближайшее время эту работу покажут на одном из крупных фестивалей. Естественного, если мероприятие не отменят из-за коронавируса.

Говоря о сюжетной линии, Учитель подметил, что согласно сценарию китобои должны были смотреть на экран компьютера с раздевающейся перед камерой девушкой. И как выяснилось, эту роль предложили теперь уже бывшей возлюбленной резидента Comedy Club Гарика Харламова. По словам режиссера, ознакомившись с концепцией фильма Кристина Асмус согласилась на участие. Ей понравился и персонаж, и задумка сценариста. Однако спустя некоторое время, актриса передумала. И произошло это после премьеры ленты Клима Шипенко «Текст». Девушку «затравили» за откровенные сцены с Иваном Янковским. К слову, сын Оксаны Фандеры вступился за свою партнершу, уточнив, что если диванные критики поверили игре Кристины, значит она сделала все крайне точно, как настоящая актриса.

Актриса Кристина Асмус
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на роль с «обнаженкой» (Фото: Instagram.com/asmuskristina)

Позже с Учителем связался агент супруги юмориста, который объяснил позицию Асмус. Девушка передумала сниматься в этой «обнаженной» сцене. В итоге Алексей все-таки уговорил девушку прийти к ним на студию. Хотя Кристина сразу заявила, что вряд ли изменить свое решение. В ответ режиссер показал ей фрагменты из фильма, которые очень впечатлили девушку. И она повторно дала свое согласие на участие.

«Я переспросил: «Вы не боитесь, что снова начнут полоскать?». «Это мое дело», — сказала она твердо и снялась замечательно», — приводит kp.ru слова Алексея Учителя.

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