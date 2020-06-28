«Не боитесь, что снова начнут полоскать?»: Учитель уговорил Асмус согласиться на роль с «обнаженкой»

В недавнем интервью Алексей Учитель рассказал о новых творческих свершениях. Кинодеятель подметил, что один из его учеников — Филипп Юрьев — около семи лет писал сценарий фильма «Китобой». Съемки ленты проходили на Камчатке. По словам режиссера, в ближайшее время эту работу покажут на одном из крупных фестивалей. Естественного, если мероприятие не отменят из-за коронавируса.

Говоря о сюжетной линии, Учитель подметил, что согласно сценарию китобои должны были смотреть на экран компьютера с раздевающейся перед камерой девушкой. И как выяснилось, эту роль предложили теперь уже бывшей возлюбленной резидента Comedy Club Гарика Харламова. По словам режиссера, ознакомившись с концепцией фильма Кристина Асмус согласилась на участие. Ей понравился и персонаж, и задумка сценариста. Однако спустя некоторое время, актриса передумала. И произошло это после премьеры ленты Клима Шипенко «Текст». Девушку «затравили» за откровенные сцены с Иваном Янковским. К слову, сын Оксаны Фандеры вступился за свою партнершу, уточнив, что если диванные критики поверили игре Кристины, значит она сделала все крайне точно, как настоящая актриса.

Позже с Учителем связался агент супруги юмориста, который объяснил позицию Асмус. Девушка передумала сниматься в этой «обнаженной» сцене. В итоге Алексей все-таки уговорил девушку прийти к ним на студию. Хотя Кристина сразу заявила, что вряд ли изменить свое решение. В ответ режиссер показал ей фрагменты из фильма, которые очень впечатлили девушку. И она повторно дала свое согласие на участие.