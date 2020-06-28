«С детьми он говорит по-русски»: Крючкова рассказала о старшем сыне и его жене-иностранке

Актриса Светлана Крючкова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала о жизни своего старшего сына Дмитрия. У наследника жена — иностранка. Он уже много лет живет вместе с ней в столице Франции Париже. У старшего сына Крючковой двое детей – Антону девять лет, а Полине четыре годика.

«Дома сын с женой говорят, конечно, по-французски. Мама у них нерусская. Но папа с детьми говорит только по-русски. Мой старший внук знает все сказки Пушкина. Читает стихи наизусть. У него есть любимые герои». Светлана Крючкова

Кстати, из-за коронавируса сын не смог присутствовать на юбилее матери. «Мне внуки звонили на юбилей. Прислали мне чудесный подарок. Альбом с фотографиями», — заявила актриса.

Сама Крючкова после пандемии обязательно отправится путешествовать. «Мы с младшим сыном ездим в Норвегию, в Швецию. Мне врачи не рекомендуют жару, поэтому я езжу в Скандинавию», — заметила она.

Напомним, что старший сын у Крючковой от кинооператора Юрия Векслера, а младший от художника-декоратора Александра Молодцова.