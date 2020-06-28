«У меня не было представления о русских мужчинах»: Мерьем Узерли вспомнила о своей поездке в Москву

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» призналась, что во время этого визита ей в основном приходилось общаться с представительницами прекрасного пола.

В одном из интервью 36-летняя Мерьем Узерли вспомнила о первой поездке в Россию. Так, говоря о своем рабочем визите, партнерша Халита Эргенча заверила, что у нее не было никакого представления о русских мужчинах. При этом актриса из турецкого сериала «Великолепный век» уточнила, что и до нее доходила молва о том, что русские женщины самые красивые в мире. И как говорит Мерьем, спорить с этим утверждением она не собирается.

Делясь своими впечатлениями, Мерьем заверила, что из-за напряженного графика у нее не было времени на то, чтобы приглядеться к русским мужчинам. Кроме того, на всех встречах и деловых ужинах ее в основном окружали женщины или иностранцы. При этом Узерли все-таки запомнила одного русского мужчину, с которым она успела познакомиться. Называть его имя актриса не стала, но подметила, что он был очень вежлив, наблюдателей и даже немного застенчив. Но больше всего знаменитости понравилась его сосредоточенность и деловитость. Такие комбинации качеств, как говорит Мерьем, выглядят очень привлекательно. Ко всему прочему, партнерша Халита Эргенча пообещала, что в следующий раз она тщательно изучит понятие «русский мужчина».

«У меня, честно, не было никакого представления о русских мужчинах. Я слышала, что русские женщины самые красивые в мире, и подтверждаю это», — приводит marieclaire слова Мерьем Узерли.

Партнерша Халита Эргенча подметила, что ей очень понравилась Москва. Этот город запомнился ей своей атмосферой, ресторанами, бьющей через край энергией, искренностью и невероятным магнетизмом. Актриса уточнила, что с удовольствием еще раз побывала бы в Москве и даже согласилась бы сотрудничать с русскими режиссерами.