«Хочу детей и прекрасную жену»: Николай Басков пообещал в ближайшее время жениться

При этом певец отметил, что пока не встретил на своем пути любимую женщину.

Певец Николай Басков в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что очень хочет в ближайшее время жениться. При этом пока у него нет любимой девушки, с которой он был бы готов связать свою судьбу.

«Я хочу детей, хочу прекрасную жену. Я готов к браку. Но мне не нужна просто картинка. С годами уже не оцениваешь в женщине только фигуру. Я нагулялся. И с красивыми девушками, и с простыми. Были у меня романтические отношения. Были и мимолетные романы. Я хочу влюбиться. У меня отец ушел из жизни год назад – 30 июня. После печальной годовщины буду искать подругу судьбы. Я веселый, позитивный, симпатичный. Я знаю, что где-то есть моя девушка. Я уверен, что наша встреча будет в благоприятном месте в благоприятное время». Николай Басков

Кстати, за несколько последних месяцев Басков похудел на 14 килограммов. СМИ писали, что он уехал в Карелию, где сделал якобы себе пластику.

«Апофеоз последних сплетен: я клонировал себя. Люди говорят: «Это не Басков, а клон. Так что проверяйте». У нас фантазия прекрасная у людей. Видимо, некоторые во время пандемии сошли с ума. Я, честно признаюсь, люблю поесть. На свадьбах просят меня все время отведать блюда со стола. Я просто в последнее время сел на спорт. Ел только определенны продукты. Не видитесь на большое количество неправдивых публикаций обо мне», — сказал исполнитель.

Напомним, что Николай Басков развелся 13 лет назад со своей супругой Светланой Шпигель. В разное время у него были романы с известными дамами. К примеру, с балериной Анастасией Волочковой, моделью Викторией Лопыревой и телеведущей Оксаной Федоровой.